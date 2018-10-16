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Xiaomi выпустила музыкальную маску для сна

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Xiaomi выпустила музыкальную маску для сна

Пекин, 16 октября. Компания Xiaomi начнет продавать специальный гаджет, который должен повысить качество сна.

Устройство представляет собой маску, в лобной области которой располагаются электроды. Они будут фиксировать мозговые волны пользователя. На основе этого устройство будет подбирать музыку. Она будет синхронизироваться с частотой работы мозга, побуждая человека расслабится и заснуть.

После того как человек засыпает, устройство приглушает громкость музыки. Маска снабжена будильником, который активирует мелодию в определенное время, чтобы пользователь проснулся, сообщает телеканал «360».

Предварительная стоимость маски — 36 долларов. Устройство можно стирать. Для этого необходимо вытащить из него все электронные компоненты.

Автор: Алексей Громов
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