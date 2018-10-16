Медведев распорядился усилить контроль за расходованием средств маткапитала

Москва, 16 октября. Председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законодательного проекта, предлагающего усилить контроль за расходованием денежных средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Документ опубликован на сайте кабмина.

По имеющимся данным, ключевая цель законопроекта — совершенствование законодательства в части усиления контроля за расходованием денежных средств материнского капитала при их направлении на улучшение жилищных условий.

Данный законопроект призван установить в качестве одной из причин для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании неприемлемым для проживания жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, покупка которого планируется с использованием материнского капитала.

На сайте правительства указано, что официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта назначен первый заместитель Минтруда Алексей Вовченко.