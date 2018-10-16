Стали известны подробности подготовки визита Ким Чен Ына в Россию

Москва, 16 октября. Лидер КНДР Ким Чен Ын готовится к визиту в Россию. Ожидается, что визит главы Северной Кореи состоится в конце октября или начале октября 2018 года. Как сообщают дипломатические источники, среди возможных мест встречи сейчас рассматриваются два города: Москва и Владивосток. Поездка Ким Чен Ына в Россию и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным помогут Пхеньяну укрепить свои позиции на грядущей встрече с Дональдом Трампом. Об этом заявил эксперт Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун.

Отметим, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время своего визита в КНДР пригласила Ким Чен Ына посетить РФ, на что он ответил согласием. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ын сообщал, что в ближайшее время его северокорейский коллега посетит Россию, а в Пхеньян с визитом прибудет глава КНР Си Цзиньпин.

В Вашингтоне заявляли, что встреча между Трампом и Ыном состоится до выборов в американский Конгресс. Однако позже сам президент США отметил, что проведет переговоры после выборного процесса.

По мнению эксперта Кима Ена Уна, для Пхеньяна гораздо выгоднее сначала провести переговоры с Си Циньпином, потом — с Владимиром Путиным.

«А уже потом — с поддержкой обеих стран — можно лететь на встречу с Дональдом Трампом», — сказал Ким Ен Ун в комментарии «Известиям».

При этом, отметил эксперт, Москва и Пекин уже выразили свою поддержку Пхеньяну по вопросам денуклеаризации.

Отметим, что 9 октября в Москве состоялась трехсторонняя встреча между заместителями глав МИД РФ, КНР и КНДР. Дипломаты высказались за поэтапный и синхронный процесс ядерного разоружения, который должен сопровождаться встречными шагами вовлеченных государств, а также за пересмотр санкций в отношении КНДР Советом Безопасности ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва продолжает прорабатывать возможный визит Ким Чен Ына в Россию. В посольстве Северной Кореи отмечали, что точная дата и место встречи пока неизвестны, так как решение по ним зависит от руководителей двух государств.