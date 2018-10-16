В Сербии призвали остановить евроинтеграцию и начать сотрудничать с Москвой

Москва, 16 октября. Сербии надо остановить процесс европейской интеграции и начать более тесное сотрудничество с Москвой, заявил лидер сербской оппозиции, бывшей вице-премьер страны Воислав Шешель.

Как пишет газета «Известия», он призвал Белград создать Союзное государство с Россией. Как считает председатель Сербской радикальной партии, страна должна «ориентироваться исключительно на сотрудничество с Россией». Он также объяснил позицию Беграда, который официально не признал статус Крыма, но осудил воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.

По его словам, Сербия «упорствует в попытках усидеть на двух стульях». Он призвал остановить процесс евроинтеграции и повернуться в сторону России.

Крым снова стал российским регионом в 2014 году, соответствующее решение жители полуострова приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.