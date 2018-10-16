Мать Кокорина объяснила, почему сын улыбался при задержании

Москва, 16 октября. Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в программе «Прямой эфир» прокомментировала улыбку сына при задержании полицией.

Она объяснила улыбку футболиста строением лица.

«У нас есть ямочки. И даже когда сильно переживаешь, начинаешь напрягаться, появляются ямочки, и народ думает, что ты улыбаешься», — рассказала женщина.

Ранее Светлана Кокорина предложила побить ее семью на Красной площади. Женщина заявила, что физическая боль не такая тяжелая, как психологическая и моральная.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым 8 октября устроили две драки в центре столицы. Футболисты избили водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой возле отеля «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главу государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в «Кофемании», расположенной на Большой Никитской улице.

В отношении игроков возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве.