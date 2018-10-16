«Русская православная церковь не имела выбора»: митрополит в США прокомментировал решение РПЦ по Константинополю

Вашингтон, 16 октября. Русская православная церковь по канонам не имела иного выбора, кроме прекращения общения с Константинополем после его решения об автокефалии для Украины, заявил бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).

По его словам, выходом из этой ситуации может быть покаяние тех, кто спровоцировал конфликт.

В понедельник, 15 октября, Священный синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод объяснил, что это связано с политическим решением Константинополя об отзыве акта 1686 года о передаче Киевской митрополии под управление Московского патриархата. При этом в Москве надеются, что Константинополь изменит свое решение о передаче автокефалии Украине.

Как пишет РИА Новости, митрополит Иона назвал произошедшее «печальным» событием. По его словам, «это искушение злом». Кроме того, митрополит считает, что РПЦ не имела иного выбора, согласно каноническому уставу. Он подчеркнул, что большинство православных Церквей поддерживают ее позицию.

Он назвал решение предоставить автокефалию Украине и отменить анафему и все запреты, которые Русская православная церковь наложила на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета «катастрофой для мирового православия». При этом он также увидел «политические мотивы» в действиях Константинополя. Это, по словам митрополита, «никак не связано с православием, которое должно находиться вне политики».

Кроме того, священнослужитель объяснил, что произошедшее может привести к расколу в обществе на Украине. Он призвал людей, спровоцировавших ситуацию, «покаяться и прекратить безумие».

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Константинопольскому Варфоломею I с просьбой предоставить автокефалию (независимость) непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.

На Украине действовала каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Ранее РПЦ предупредила, что автокефалия развяжет полноценную войну на Украине. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион предупредил о риске начала полноценной войны на Украине в случае предоставления автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По словам Илариона, в этом случае каноническая церковь на Украине окажется вне закона, а раскольническая организация будет легализована.