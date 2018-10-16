Первая конкретная угроза Порошенко: в России оценили готовность ВВС Украины атаковать

Российская Федерация «заплатит высокую цену» в случае ударов по Украине, с таким заявлением выступил Петр Порошенко на учениях «Чистое небо — 2018». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы сражаемся за свободу, мы сражаемся за демократию. Мы очень ценим прочную и надежную позицию, которую демонстрируют наши партнеры из США и НАТО. Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», — заявил он на своей официальной странице в Facebook.

Кроме того, к сообщению Порошенко прикрепил видео, на котором он говорит, что Вооруженные силы Украины могут многому научиться у военных Североатлантического альянса. Потому что они «сражаются в условиях российской гибридной войны».

Угроза России

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что после распада СССР на Украине осталась одна из самых многочисленных группировок ВВС в мире. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая.

«Большая часть военных аэродромов СССР тоже досталась Украине, включая места базирования Ту-160, МиГ-29 и Су-27. Сейчас Украина располагает всего чуть более 200 машинами, готовыми взлететь. Покупать негде и не на что, ремонтные комплексы в дефиците. После потери Крыма Украина осталась без авиаремонтного завода в Евпатории, где делали средний и капитальный ремонт самолетов. Основным стал Запорожский авиаремонтный завод «МиГремонт», на котором началась программа модернизации украинских Су-25 в Су-25М1 и Су-25УБМ1», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, военная операция Украины на территории Донбасса показала украинскую авиацию в деле. В штурме Славянска участвовали вертолеты армейской авиации.

«МиГи и Су-25 участвовали в боях за донецкий аэропорт против ополченцев. Тот же Су-25 атаковал здание Луганской администрации 2 июня 2014 года. Авиацию украинские власти против мирных граждан отказались использовать в дальнейшем из-за плохого технического состояния и риска быть сбитыми. Потери в 22 летательных аппарата — это очень много.

На данный момент готовность ВВС Украины к боевым действиям эксперт оценивает невысоко.

Сейчас украинская авиация базируется в основном на четырех аэродромах и в целом готова к боевым действиям. Соответственно, к заявлениям Порошенко не стоит относиться как к пустым обещаниям. По сути это сформулированная угроза России, возможно, первая столь конкретная. Эта угроза совершенно безответственная, учитывая практически полный развал средств ПВО на Украине и малое по сравнению с Россией количество самолётов», — заключил Игорь Рябов.

Авиационные учения «Чистое небо — 2018» проходят в Хмельницкой области с 8 по 19 октября. В маневрах также участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и Соединенных Штатов.