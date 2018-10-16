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Донбасс: ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ЛНР

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Донбасс: ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 16 октября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки семь раз обстреляли населенные пункты Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения военных действий.

Отмечается, что под огонь украинских военных попали районы населенных пунктов Лозовое, Михайловка, Сокольники, Калиново, Калиновка, Донецкий.

ВСУ вели обстрелы из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов, БМП и стрелкового оружия. В настоящее время информация о жертвах и пострадавших среди мирных граждан уточняется.

Киев в апреле 2014 года начал боевую операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. Конфликт пытаются урегулировать также на встречах контактной группы в Белоруссии, но киевские власти регулярно нарушают договоренности, обстреливая республики Донбасса.

Автор: Алексей Громов
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