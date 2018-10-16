Стало известно, когда закончится «бабье лето» в европейской части России

Москва, 16 октября. Бабье лето закончится на территории европейской части России в субботу, 20 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплая, сухая и ясная погода продержится до выходных. Вильфанд уточнил, что в субботу россиян, живущих в европейской части России, ждет резкая смена циркуляции воздуха. Вместо высокого давления в верхних слоях тропосферы окажется зональное.

Как объяснил научный руководитель, это означает, что температура упадет на 4–5 градусов. В субботу будет около 10 градусов тепла. Представитель Гидометцентра подчеркнул, что по сравнению с понедельником, 15 октября, температура снизится на на 9–10 градусов. Кроме того, ожидаются небольшие осадки.

Как пишет ТАСС, Вильфанд отметил, что в этом году «бабье лето» совпало с периодом «золотой осени», и такого давно не было в России.