ФАН публикует фото с места ДТП с участием «Газели» и автомобиля во Владимирской области
0 Оставить комментарий
Владимир, 16 октября. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием «Газели» и легкового автомобиля во Владимирской области.
По данным агентства, авария произошла в Ковровском районе Владимирской области на 248-м километре трассы М-7 примерно в 02.00.
«Газель» столкнулась с легковой машиной, в результате ДТП пострадало четыре человека. На месте работают экстренные службы. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.