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ФАН публикует фото с места ДТП с участием «Газели» и автомобиля во Владимирской области

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ФАН публикует фото с места ДТП с участием «Газели» и автомобиля во Владимирской области

Владимир, 16 октября. Федеральное агентство новостей публикует фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием «Газели» и легкового автомобиля во Владимирской области.

ФАН публикует фото с места ДТП с участием «Газели» и автомобиля во Владимирской области

По данным агентства, авария произошла в Ковровском районе Владимирской области на 248-м километре трассы М-7 примерно в 02.00.

ФАН публикует фото с места ДТП с участием «Газели» и автомобиля во Владимирской области

«Газель» столкнулась с легковой машиной, в результате ДТП пострадало четыре человека. На месте работают экстренные службы. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Автор: Алексей Громов
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