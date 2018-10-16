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Дурак в дешевом костюме: 50 Cent поругался с менеджером Нурмагомедова

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Дурак в дешевом костюме: 50 Cent поругался с менеджером Нурмагомедова

Нью-Йорк, 16 октября. Американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, также известный как 50 Cent, поругался с представителем российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова — Али Абдель-Азизом — в социальной сети Instagram.

По предварительным данным, причиной конфликта послужило высказывание менеджера на предложение Нурмагомедову перейти в американскую организацию Bellator за два миллиона долларов. Представитель россиянина заявил, что такая сумма — «просто мусор», за которую 30-летний спортсмен «даже бутылку колы не будет открывать».

«Вот еще один пример плохого представления, этот дурак в дешевом костюме говорит о больших деньгах. Смешно!» — ответил музыкант менеджеру Хабиба.

Дурак в дешевом костюме: 50 Cent поругался с менеджером Нурмагомедова

Ранее рэп-исполнитель раскритиковал санкции со стороны организации UFC в отношении Хабиба Нурмагомедова и предложил россиянину приличную сумму за выступления под эгидой Bellator MMA. Боец в ответ на это пригласил исполнителя в Дагестан. Рэпер согласился и в ближайшее время планирует обсудить переход Хабиба в Bellator MMA.

Автор: Алексей Громов
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