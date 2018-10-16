Киев, 16 октября. В ходе учений «Чистое небо-2017» Украина вновь доказала, что российские самолеты лучше американских.

В ходе тренировок российский многоцелевой истребитель Су-27, стоящий на вооружении Воздушных сил Украины, показал себя лучше, чем американский самолет F-15C Eagle. Как пишет «Царьград», учения проходили на расстоянии от одного до 1,5 километров. США и Украины были представлены четырьмя самолетами.

Украина на учениях «Чисто небо-2018» доказала превосходство российского Су-27 над американским F-15. Су-27 при тренировках показал большую маневренность. Это видно на видеокадрах, снятых в ходе выполнения заданий.

Ранее военные учения «Чистое небо — 2018» при участии контингента стран НАТО начались на Украине. Маневры продлятся до 19 октября.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, учения проходят на территории Хмельницкой и Винницкой областей. В маневрах принимают участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, США, Польши и других стран Североатлантического альянса.

Ранее в оборонном ведомстве Украины сообщали, что маневры станут «самыми масштабными» за всю историю страны. На учениях представлены более 40 летательных аппаратов и «десятки зенитных ракетных комплексов». Посольство США сообщало, что в учениях также примут участие истребители F-15 и самолеты C-130 ВВС Штатов.

При этом США признались, что на учениях на Украине готовились к войне с Россией и КНР. Как рассказал политолог Александр Асафов, НАТО стремится отработать собственные боевые задачи на территории Украины, которая является удобным полигоном для этого. На территории страны можно не отвечать за эксцессы и несчастные случаи, которые произойдут во время учений.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что учения НАТО у российских границ не представляют угрозу, но подрывают доверие в политическом процессе.

«С военной точки зрения это не вызывает тревоги, но это — подрыв доверия в политическом процессе, который позволил бы нам взаимодействовать и, конечно же, то, что мы наблюдаем — это не является позитивным. Это может нанести ущерб нашим отношениям», — заявил президент России.

Путин сообщил, что не видит ничего нового в учениях США и НАТО у границ России и отметил, что эти маневры призваны оказать психологический, а не военный эффект.