Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Саудовская Аравия признает факт смерти журналиста в посольстве в Турции

504
1 Оставить комментарий

Саудовская Аравия признает факт смерти журналиста в посольстве в Турции

Эр-Рияд, 16 октября. Власти Саудовской Аравии готовы официально признать мертвым журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал на территории посольства этой страны в Стамбуле.

Как передает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, официальный доклад Эр-Рияда еще не готов, и его содержание может измениться. Другой источник телеканала уточнил, что Хашкаджи был убит в результате операции. По его данным на нее не было разрешения, а виновные понесут наказание.

Напомним, Хашкаджи был обозревателем американской газеты The Washington Post. Он бежал из Саудовской Аравии, чтобы избежать последствий своей критики местных властей. Журналист 2 октября посетил посольство своей страны в Турции и пропал.

Как пишет «Газета.ru», сведений о дальнейшей его судьбе нет.

Саудовская Аравия признает факт смерти журналиста в посольстве в Турции

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое