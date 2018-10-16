Саудовская Аравия признает факт смерти журналиста в посольстве в Турции

Эр-Рияд, 16 октября. Власти Саудовской Аравии готовы официально признать мертвым журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал на территории посольства этой страны в Стамбуле.

Как передает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, официальный доклад Эр-Рияда еще не готов, и его содержание может измениться. Другой источник телеканала уточнил, что Хашкаджи был убит в результате операции. По его данным на нее не было разрешения, а виновные понесут наказание.

Напомним, Хашкаджи был обозревателем американской газеты The Washington Post. Он бежал из Саудовской Аравии, чтобы избежать последствий своей критики местных властей. Журналист 2 октября посетил посольство своей страны в Турции и пропал.

Как пишет «Газета.ru», сведений о дальнейшей его судьбе нет.