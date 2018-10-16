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Экономика

Росстат определил самый стремительно дорожающий продукт

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Росстат определил самый стремительно дорожающий продукт

Москва, 16 октября. Пшено стало самым быстро дорожающим продуктом в российских магазинах. По информации Росстата, с начала 2018 года крупа выросла в цене на 41 процент. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отмечают в Росстате, если в январе килограмм пшена стоил порядка 30 рублей, то на сегодняшний день — 44 рубля. Отмечается, что шлифованное просо обогнало по темпам роста все остальные продукты и перебралось из бюджетного сегмента в дорогой, пишет News.ru.

Что касается гречки, то эта крупа подешевела: с начала года один килограмм крупы стал ниже в цене на восемь рублей. Сейчас гречку можно купить за 48 рублей.

Специалисты не исключают, что в следующем году розничные цены на крупу будут только расти. Среди одной из причин — снижение востребованности.

Автор: Алексей Громов
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