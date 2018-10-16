РПЦ решила разорвать общение с Константинополем | 16 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

РПЦ решила разорвать общение с Константинополем Синод Русской православной церкви принял решение разорвать общение с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион. Напомним, ранее синод РПЦ пообещал жестко ответить на решения Константинопольского патриархата, связанные с предоставлением автокефалии украинской раскольнической церкви. Белорусская православная церковь как часть Русской православной церкви присоединилась решению Священного синода.

Ярош отозвал добровольцев с передовой в Донбассе Добровольцы покидают передовую в Донбассе, чтоб разместиться в подразделениях территориальных отрядов обороны. Об этом в понедельник сообщил советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, лидер «Правого сектора» (запрещена в России) Дмитрий Ярош во время выступления перед Днепровской областной городской администрацией. По словам Яроша, экс-добровольцы на данном этапе «используются неэффективно», нередко становясь инструментом в руках политиков или криминальных структур. Ярош также сообщил, что не верит в дипломатические варианты разрешения ситуации на юго-востоке страны.

Песков подтвердил готовящийся визит Ким Чен Ына в Россию Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын осенью может посетить Россию. О возможном визите Ким Чен Ына в РФ в октябре-ноябре ранее сообщили СМИ. «Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», — приводит комментарий Пескова РИА Новости. Наиболее вероятным местом проведения переговоров лидера КНДР и представителей властей РФ называют Москву, не исключен, впрочем, и вариант организации встречи во Владивостоке.