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Нурмагомедов отказал в интервью Дудю

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Нурмагомедов отказал в интервью Дудю

Москва, 16 октября. Боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отказался давать интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

Отмечается, что сначала спортсмен принял приглашение сняться в программе «ВДудь», но потом отказался по неизвестным причинам.

Как ранее писала «Газета.ru», беседа должна была состояться незадолго до поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Как сообщает «Чемпионат», боец должен был стать в истории блога первым гостем-спортсменом.

Нурмагомедов победил Макгрегора в четвертом раунде поединка и защитил чемпионский титул UFC. После боя россиянин перелез через сетку и напал на спарринг-партнера ирландца. Также Нурмагомедов ответил на приглашение американского рэп-исполнителя 50 Cent выступать во втором крупнейшем промоушене ММА Bellator.

Американский исполнитель поделился мнением в Twitter, что UFC поступает с Хабибом неправильно. С его оппонентом в бою, ирландцем Конором Макгрегором так не поступали, отметил 50 Cent. Также он предложил заплатить Нурмагомедову 2 млн долларов, если тот перейдет в Bellator.

Нурмагомедов отказал в интервью Дудю

 

Автор: Алия Садыкова
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