Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Мать братьев Кокориных попросила вместо тюрьмы наказать сыновей прилюдно

386
0 Оставить комментарий

Мать братьев Кокориных попросила вместо тюрьмы наказать сыновей прилюдно

Москва, 16 октября. Мать Александра и Кирилла Кокориных, обвиняемых в избиении нескольких человек, заявила, что готова принять вместе с сыновьями публичное порицание на Красной площади.

Она рассказала, что готова выйти с сыновьями на Красную площадь. По ее словам, «пусть приедет вся страна».

«Все, кто негодует, ударят нас, побьют, но не нужно закрывать их от общества», — заявила Светлана Кокорина в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Кокорина подчеркнула, что якобы «там была провокация». Напомним, ранее футболисты раскаялись и публично извинились за свои поступки, однако это не помогло им избежать возбуждения уголовных дел. В настоящее время против полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина возбуждены два уголовных дела за побои и хулиганство.

8 октября стало известно, что Мамаев и братья Кокорины устроили драку в одном из московских кафе, пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Позже стало известно, что они также избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Мать братьев Кокориных попросила вместо тюрьмы наказать сыновей прилюдно

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое