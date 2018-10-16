Мать братьев Кокориных попросила вместо тюрьмы наказать сыновей прилюдно

Москва, 16 октября. Мать Александра и Кирилла Кокориных, обвиняемых в избиении нескольких человек, заявила, что готова принять вместе с сыновьями публичное порицание на Красной площади.

Она рассказала, что готова выйти с сыновьями на Красную площадь. По ее словам, «пусть приедет вся страна».

«Все, кто негодует, ударят нас, побьют, но не нужно закрывать их от общества», — заявила Светлана Кокорина в эфире телеканала «Россия-1».

При этом Кокорина подчеркнула, что якобы «там была провокация». Напомним, ранее футболисты раскаялись и публично извинились за свои поступки, однако это не помогло им избежать возбуждения уголовных дел. В настоящее время против полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева и нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина возбуждены два уголовных дела за побои и хулиганство.

8 октября стало известно, что Мамаев и братья Кокорины устроили драку в одном из московских кафе, пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Позже стало известно, что они также избили водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.