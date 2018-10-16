Паства в Китае понимает ситуацию с прекращением общения РПЦ с Константинополем

Гонконг, 16 октября. Вердикт Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о необходимом прекращении общения с Константинополем находит понимание среди православных людей специального административного района КНР Гонконга и Китая. Об этом сообщил настоятель прихода РПЦ в китайском Гонконге протоиерей Дионисий Поздняев.

«Деятельность Константинопольского патриархата давно нарушала канонический порядок не только на Украине, но и в Гонконге, в Китае», — обратил внимание он.

Поздняев отметил, что по этой причине принятое синодом решение «при всей своей огорчительности» находит понимание среди верующих в Гонконге и Китае, передает РИА Новости.

Он также рассчитывает на то, чтобы этот конфликт прошел с минимальными потерями Церкви и привел бы в результате к разрешению ситуации.

В прошедший понедельник Священный синод РПЦ решил полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом​​​. Синод РПЦ увидел политический контекст в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в правовое поле Московского патриархата. Руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что РПЦ рассчитывает на то, что Константинополь не будет давать автокефалию Украинской церкви.