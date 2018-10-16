Названа дата очередной свадьбы Шнурова

Москва, 16 октября. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров женится на 26-летней светской львицей из Екатеринбурга Ольгой Абрамовой 17 ноября. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что влюбленные хотят расписаться вдвоем.

Как передает телеканал «78», они не будут приглашать гостей. О планах Шнурова сочетаться узами брака стало известно 11 октября. Как передает «Пятый канал», заявление было подано во Дворец бракосочетания №1 в Петербурге.

В августе 2018 года певец развелся с третьей по счете женой Еленой Мозговой, больше известной как Матильда, после восьми лет супружества. Об этом девушка рассказала в своем Instagram. Позже она призналась, что грустит после расставания со Шнуровым и хочет оставить его фамилию.

Также Шнуров в Instagram объявил о разводе. В опубликованном 25 мая посте известный музыкант рассказал о расставании со своей третьей женой, выложив их совместную фотографию.