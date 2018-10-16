Дефицит бюджета США достиг максимальных показателей

Вашингтон, 16 октября. Дефицит бюджета Соединенных Штатов Америки в 2018 финансовом году вырос на 17% и достиг отметки 779 миллиардов долларов. Об этом говорят данные отчета министра финансов США Стивена Мнучина и главы Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Отмечается, что дефицит американского бюджета по отношению к ВВП страны вырос на 3,9%. Он достиг рекордного показателя с 2012 года. При этом в отчете говорится об успехах нынешней американской внутренней политики.

С начала президентства Дональда Трампа в США было создано четыре миллиона рабочих мест, реальные заработные платы выросли на 1,4%.

Кроме того, по представленным данным, снизился уровень безработицы. Тем не менее, общие расходы, согласно отчету, выросли на 3,2% или 127 миллиардов, а доходы выросли лишь на 14 миллиардов, или на 1,4%.