В Омске локализовали крупный пожар на берегу Иртыша

Омск, 16 октября. На берегу Иртыша в Омске локализовали крупный пожар на борту двух буксиров-толкачей.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03.19 по местному времени. В Москве в это время было 19 минут первого.

К моменту прибытия пожарных, огонь успел перекинуться на рядом стоящее аналогичное судно. В общей сложности площадь пожара повышенной сложности составила более 1000 квадратных метров.

Как уточняется, примерно через полтора часа возгорание специалистами было локализовано. С огнем боролись 62 спасателя, было задействовано 16 единицы пожарно-спасательной техники.