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В Омске локализовали крупный пожар на берегу Иртыша

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В Омске локализовали крупный пожар на берегу Иртыша

Омск, 16 октября. На берегу Иртыша в Омске локализовали крупный пожар на борту двух буксиров-толкачей.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03.19 по местному времени. В Москве в это время было 19 минут первого. 

В Омске локализовали крупный пожар на берегу Иртыша

К моменту прибытия пожарных, огонь успел перекинуться на рядом стоящее аналогичное судно. В общей сложности площадь пожара повышенной сложности составила более 1000 квадратных метров. 

Как уточняется, примерно через полтора часа  возгорание специалистами было локализовано. С огнем боролись 62 спасателя, было задействовано 16 единицы пожарно-спасательной техники.

В Омске локализовали крупный пожар на берегу Иртыша

Автор: Алексей Громов
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