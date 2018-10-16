Стало известно, сколько Макгрегор пообещал Нурмагомедову за реванш

Москва, 16 октября. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор предложил за реванш крупную сумму российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову, об этом рассказал дядя Нурмагомедова Алекс.

Он уточнил, что речь идет о 15 миллионах долларов. Кроме того, родственник российского бойца заявил, что Нурмагомедов их не примет. Он уверен, что ирландец ему больше не интересен. По словам Алекса Нурмагомедова, ни за какие деньги биться с ним тот не будет.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» он подчеркнул, что «Макгрегор должен стать в очередь» и драться с другими. Дядя российского чемпиона также озвучил его дальнейшие планы. По его данным, Хабиб Нурмагомедов собирается встретиться с Фергюсоном и затем завершить карьеру.

Напомним, 6 октября в рамках турнира UFC 229 Нурмагомедов победил удушающим приемом ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона мира по версии UFC в легком весе​​​.