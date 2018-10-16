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«Опять паленки хлебанул»: россияне ответили на угрозы Порошенко украинской авиацией

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«Опять паленки хлебанул»: россияне ответили на угрозы Порошенко украинской авиацией

Москва, 16 октября. Жители России прокомментировали угрозы Петра Порошенко Москве применить авиацию.

Напомним, что с воинственным посланием президент Украины обратился к своим подписчикам на странице в социальной сети Facebook, написав, что якобы Москва «использует воздушные силы для нападения на Украину».

При этом Порошенко добавил, что его страна «не спрашивает у России», что им «делать на нашей земле». Правда, что это за воздушные удары, где и когда они якобы наносились, не было указано.

«Опять паленки хлебанул»: россияне ответили на угрозы Порошенко украинской авиацией

Россияне прокомментировали воинственные настроения украинского президента.

«У него в конец крыша поехала», — написала Тата Слонова.

«Шары будет в сторону России запускать? Военно-воздушный шар Украины», — иронизирует пользователь Transparent Rocket.

«Флотом уже грозил», — добавляет Максим Пугачев.

«Ее не видно, но она есть, эта укроавиация», — пишет Валерия Петрова.

«Опять паленки хлебанул. «Наполеон», — высказал мнение Sakhalinec.

 «Опять паленки хлебанул»: россияне ответили на угрозы Порошенко украинской авиацией

«К Порошенко уже не просто белочка приходила — целая эскадрилья белок-летяг наведалась», — резюмирует пользователь Линёк_Поперёк.

 «Опять паленки хлебанул»: россияне ответили на угрозы Порошенко украинской авиацией

Автор: Константин Терехов
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