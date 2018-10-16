Нехороший знак: СМИ Украины отреагировали на инцидент с древком знамени в Херсоне

Киев, 16 октября. В украинских СМИ активно обсуждается инцидент, в ходе которого перед визитом президента Украины Петра Порошенко государственный флаг страны упал на асфальт.

Украинские издания, а также журналисты в социальных сетях, активно обсуждают инцидент, который произошел в Херсоне незадолго до прибытия туда президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, во время марша курсантов Херсонской военной академии государственный флаг Украины упал на землю. По официальной версии, ветер был таким сильным, что древко, на котором держалось знамя, попросту переломилось.

Отметим, что версии произошедшего разнятся. Согласно одним, флаг упал прямо под ноги Порошенко. Другие утверждают, что это произошло за несколько минут до его прибытия.

Сам Петр Порошенко, известный своей активностью в соцсетях, об этом ничего не пишет. На его страницах — лишь традиционные угрозы России и бахвальство автокефалией УПЦ.

Между тем, целый ряд украинских журналистов увидел в падении флага очередной «нехороший знак». Так, Денис Рафальский предложил Порошенко «подумать о стране».

«Петр Алексеевич, подумайте о стране. Не надо», — пишет Рафальский на своей странице в Facebook.

"Сломалось древко государственного флага в руках у знаменосца и государственный символ упал на брусчатку парка Славы,... Gepostet von Денис Рафальский am Samstag, 13. Oktober 2018

Газета «Гривна» выдала статью под заголовком «Нехороший знак: Президента в Херсоне встречали палкой», авторы которой предполагают, что поездки Порошенко по стране — лишь один из способов поднять пошатнувшиеся рейтинге в преддверии мартовских выборов.

Напомним, «нехорошие знаки» сопровождают Порошенко с момента инаугурации, когда перед ним сами собой захлопнулись двери. А число солдат, потерявших сознание в присутствии президента, уже достигает пяти.