Huawei представила «кожаный» смартфон Enjoy Max

Москва, 16 октября. Китайский производитель Huawei представил смартфон Enjoy Max с кожаной задней панелью.

К слову, как уже отмечали эксперты специализированных порталов, из-за мощной установленной камеры гаджет уже начали называть «камерофоном», из-за огромного размера дисплея — «планшетофон».

Впрочем, не это главная «изюминка» смартфона, а его задняя поверхность из кожи. По мнению разработчиков, именно такой вариант отлично подойдет людям, которые опасаются хрупкости стекла.

Huawei Enjoy Max будет работать на Snapdragon 660, получит четыре гигибайта встроенной памяти, а также будет поддерживать флеш-карты объемом до 128 ГБ. Смартфон будет оснащен емкой батареей — 5000 мАч.

«Кожаный» гаджет будет доступен в трех цветах: черном, белом и коричневом. Минимальная стоимость, анонсированная Huawei — 245 долларов. Старт продаж назначен на 20 октября.