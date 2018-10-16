В России появился новый вид ценной бумаги

Москва, 16 октября. С сегодняшнего дня в России вводится в оборот структурная облигация.

В России с 16 октября появился новый вид ценной бумаги — структурная облигация. Как сообщается на официальном сайте Государственной думы РФ, структурная облигация не предусматривает обязательного возвращения собственнику ее номинальной стоимости.

Выплаты по структурным облигациям будут зависеть лишь от того, наступят или не наступят определенные обстоятельства, которые документально зафиксированы в решении о выпуске данной ценной бумаги.

Помимо указания конкретных обстоятельств осуществления выплат, в решении о выпуске обязательно должны быть указаны размеры выплаты по структурной облигации. Они, кстати, могут быть меньше ее номинальной стоимости.

Оплата структурных облигаций производится не только деньгами, но и другими ценными бумагами, а также вещами, имущественными или правами, имеющими денежную оценку.

Эмитентами структурных облигаций могут быть лишь кредитные организации, брокеры, дилеры, а также специализированные финансовые общества. Госрегистрацию выпусков новых ценных бумаг осуществляет Банк России.