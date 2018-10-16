Банкиры могут столкнуться с ограничениями при выезде за границу

Москва, 16 октября. В России готовят ограничения на выезд за рубеж для собственников и топ-менеджеров проблемных банков.

В комитете Госдумы РФ по финансовому рынку готовят законопроект, в рамках которого предлагается ограничить выезд за границу собственникам и топ-менеджерам проблемных банков. По санкции попадут не только те кредитно-финансовые учреждения, в которых уже запущена процедура санации, а все, признанные неустойчивыми Центробанком России.

«Если финансовая устойчивость банка подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещен выезд за границу», — отметил председатель профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

По мнению авторов законопроекта, подобные меры помогут снизить отток капиталов из России. В Центробанке уже одобрили инициативу, однако, ряд аналитиков опасается возможных злоупотреблений в данной сфере.

Новый закон будет готов к рассмотрению уже в осеннюю сессию Государственной думы. Отметим, что одним из инициаторов принятия подобного закона выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.

По мнению экспертов, среди которых юрист Давид Васин, банкиры нередко покидают страну при возникновении финансовых трудностей, и такой закон может решить проблему. Кроме того, как отметил Васин, подобная практика соответствует принятой во многих странах мира, в том числе — в США и странах ЕС.