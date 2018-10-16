Объявлен победитель боя Су-27 и F-15 во время учений на Украине

Киев, 16 октября. Стал известен победитель условного боя Су-27 и F-15 во время учений на Украине.

К такому выводу пришли специалисты военного телевидения Украины, которые выложили на YouTube видеозапись с проходящих на территории государства учений «Чистое небо – 2018».

Как оказалось, в воздушном бою на дистанции до полутора километров истребители Су-27 вооруженных сил Украины за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной Гвардии Соединенных Штатов Америки.

Как пояснили украинские журналисты, в условном бою участвовали группы по несколько самолетов с обеих сторон. От Украины в боях были задействованы семь единиц Су-27М1/УБМ, Соединенные Штаты представляли шесть машин F-15C Eagle.

Как напоминает «Газета.ru», учения «Чистое небо — 2018» проходят с 8 по 19 октября. Для этого США перебросили на территорию Украины истребители F-15 и транспортные самолеты С-130.

Как ранее писало Федеральное агентство новостей, президент Украины Петр Порошенко пригрозил Москве украинской авиацией, добавив, что «Россия заплатит высокую цену» за то, что «использует воздушные силы для нападения на Украину».

Правда, что это за воздушные удары, где и когда они якобы наносились, не было указано.