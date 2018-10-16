Убирать самому за питомцем: Ассанжу составили регламент поведения в посольстве Эквадора в Британии

Лондон, 16 октября. Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу составили регламент поведения в посольстве Эквадора в Британии.

По новым утвержденным правилам нахождения в дипломатическом учреждении, на территории которого последние шесть лет скрывается австралиец, Ассанж живет начиная с субботы 13 октября.

Регламент правил и поведения, который был опубликован на портале Codigo Vidrio, регулирует порядок визитов, общения с внешним миром, оказания медпомощи основателю портала WikiLeaks.

Теперь для того, чтобы увидеть Ассанжа, посетитель должен делать отдельный запрос, а выходить в интернет австралиец может через Wi-Fi посольства со своего компьютера или иного электронного устройства.

Кроме того, отныне посольство Эквадора отказывается оплачивать счета Ассанжа за питание, медицину, прачечную и иные расходы, ссылаясь на сокращение бюджетных ассигнований с 1 декабря.

Также в регламенте отдельным пунктом прописаны правила гигиены и чистоты, в том числе – в туалете. Теперь основатель WikiLeaks должен сам кормить домашнее животное и убирать за ним.

Как напоминает «Газета.ru», Джулиан Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.