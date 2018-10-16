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Порошенко поймали на незнании истории после цитаты черносотенцев в речи

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Порошенко поймали на незнании истории после цитаты черносотенцев в речи

Киев, 16 октября. Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал незнание истории, цитируя русских черносотенцев в речи по поводу автокефалии УПЦ.

Петр Порошенко выступил с речью по поводу необходимости отделения украинской церкви от РПЦ. При этом, в своем заявлении Порошенко использовал цитаты, в которых специалисты узнали идеи членов «Союза русского народа», существовавшего в дореволюционной России и широко известного националистической и антисемитской позицией. Члены «Союза» более известны как «черносотенцы», за плечами которых — еврейские погромы, в том числе, и на территории современной Украины.

Внимание на данный факт обратил российский историк и политолог Владимир Корнилов.

«Порошенко процитировал Алексия Дородницына. Чтобы вы понимали: активист «Союза русского народа», черносотенец, антисемит, которого анафеме предали за его идеи», — заявил эксперт.

Как отметил Корнилов, президент Украины процитировал человека, который в годы Гражданской войны пытался захватить Киево-Печерскую лавру, затем бежал в Новороссийск, где покаялся перед церковью.

Владимир Корнилов назвал данный факт показательным примером нынешней украинской власти.

«Порошенко не представляет, каких гитлеровских коллаборационистов приводит в пример»: резюмировал историк.

Напомним, также в своей речи Порошенко заявил, что автокефалия украинской церкви является частью «проевропейской и проукраинской стратегии», а отделение от РПЦ станет основой собственного пути развития Украины и украинской нации.

Автор: Виталий Рыжков
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