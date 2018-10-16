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«Построение отрядов обороны»: Ярош рассказал о причинах ухода УДА с передовой

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«Построение отрядов обороны»: Ярош рассказал о причинах ухода УДА с передовой

Киев, 16 октября. Экс-лидер запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрий Ярош рассказал о причинах ухода так называемой «украинский добровольческой армии» (УДА) с передовой в Донбассе.

С заявлением на тему советник главнокомандующего ВСУ выступил перед Днепровской областной городской администрацией, отметив, что два батальона УДА «уходят с передовой, но не выходят из войны».

«Сегодня главная задача для украинский добровольческой армии — это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал», — пояснил Ярош.

Кроме прочего лидер «украинской добровольческой армии» заявил, что находящиеся в его подчинении добровольцы сейчас используются неэффективно, становясь «инструментом в руках политиков или криминалитета».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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