Stockmann продает последний торговый центр в России

Петербург, 16 октября. Финская Stockmann Group продает последний торговый центр в России – ТЦ «Невский центр» в Петербурге.

Как говорится в официальном пресс-релизе компании, компания PPF Real Estate из Чехии готова заплатить за торговый центр 171 миллионов евро. По планам сделка должна быть закрыта до конца текущего года.

«Сделка позволяет Stockmann полностью сосредоточиться на развитии магазинов в Финляндии и странах Балтии. Продажа увеличивает нашу финансовую гибкость», — прокомментировал сделку управляющий директор Stockmann Лаури Вейхалайнен.

К слову, с продажей «Невского центра» финская компания лишается последнего российского актива. Правда, на территории России продолжат работу магазины, открытые по франшизе.

Как напоминает «Газета.ru», ТЦ «Невский центр», открытый в ноябре 2010 года, состоит из торгового центра, якорный арендатор которого универмаг Stockmann, а также офисных помещений и подземного паркинга.