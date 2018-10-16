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Семьи погибших в теракте над Синаем могут получить по 800 тысяч долларов

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Семьи погибших в теракте над Синаем могут получить по 800 тысяч долларов

Каир, 16 октября. Семьи погибших в террористическом акте над Синаем могут получить от властей Египта в качестве компенсации по 800 тысяч долларов.

Решение, которое может оказаться принципиальным для семей 30 погибших в теракте на борту самолета А321 «Когалымавиа» осенью 2015 года, принял суд первой инстанции Северного Каира.

К слову, в суд были поданы сразу две большие группы исков от каждой из семей погибших. Одна касалась халатности властей Египта, вторая группа — касалась ответственности «Когалымавиа» как перевозчика. 

Как сообщает  «Коммерсантъ», изначально судья отклонил иски к властям, однако это решение уже обжаловано, но в апелляционной инстанции еще не рассмотрено.

По словам юриста Давида Кухалашвили, египетский суд отказал в удовлетворении ходатайств ответчиков, решив, что спор по обязательствам авиакомпании должен рассматриваться в нем на основании местного законодательства.

«Это позволит нам взыскать гораздо больше тех сумм, которые были взысканы Замоскворецким судом по искам других родственников погибших», — резюмировал Кухалашвили.

Автор: Константин Терехов
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