СМИ рассказали, к чему может привести конкуренция истребителей F-35 и российских С-300 в Сирии

Москва, 16 октября. Конкуренция американских истребителей F-35 и российских систем ПВО С-300 может привести к нежелательной для обеих сторон гонке вооружений.

Сирийское издание Yomyat отреагировало на заявления со стороны Израиля о превосходстве американских истребителей F-35 над российскими системами ПВО С-300, которые недавно были приняты на вооружение в Сирии.

Как пишет издание, ближневосточная картина сегодня выглядит следующим образом. Турция бьется за отстранение Ирана от какого-либо участие в ключевых процессах на Ближнем Востоке. При этом, сама Анкара продолжает колебаться между Россией и США на фоне ослабления позиций Саудовской Аравии, которая заручилась поддержкой Израиля — не без помощи североамериканских партнеров.

Турция принимает помощь Вашингтона, что выражается в совместном патрулировании в районе северной границы Сирии, параллельно продолжая надеяться на приобретение российских комплексов С-400 и укрепление экономических отношений с РФ. Также для Анкары важна позиция России в обсуждении статуса Израиля в новой системе политических взаимоотношений в регионе, правила которой должны быть сформулированы по итогам переговоров о стабилизации ситуации в Сирии.

Израиль сильно ослабил свои позиции по результатам «сделки века» — соглашения между Саудовской Аравией и Тель-Авивом по решению палестинской проблемы. «Сделка века» так и не принесла результатов, которые были анонсированы Вашингтоном, выступавшим в качестве посредника. Саудовская Аравия не смогла повлиять на позицию Палестины. Кроме того, она демонстрирует неспособность выиграть войну в Йемене. Таким образом, курс на новый баланс сил в регионе оказался бесперспективным.

Взаимоотношения России и Израиля изменились после поставок сирийским партнерам российских систем ПВО С-300, которые ставят под сомнения военную мощь Тель-Авива в регионе. Израиль утверждает, что С-300 не способны помешать военным действиям в небе Сирии, поскольку американские истребители F-35 способны противостоять этим системам ПВО.

«Израиль делает заявления из области фантастики»: пишет сирийское издание Yomyat

Более того, такая риторика, по мнению Yomyat, по меньшей мере, опасна, поскольку способна спровоцировать гонку вооружений между российской и американской стороной. Так, в РФ уже заявили, что готовы использовать комплексы С-400, если это будет необходимо.

При этом, Госдеп США заявил, что военная помощь Сирии со стороны России не помешает действиям коалиции в регионе. Однако, полеты F-35 временно прекращены под предолгом технической неисправности. Напомним, недавно один из истребителей разбился во время учебного полета.

В США заявляют, что готовы модернизировать F-35 для успешной конкуренции с российскими ПВО. В то же время, есть информация о том, что в небе над Ближним Востоком сбиты уже 7 истребителей американского производства, причем, один из них был сбит ракетой, выпущенной из комплекса ПВО позапрошлого поколения — С-200. Впрочем, по заявлению Израиля, самолет был потерян в результате столкновения с птицей.