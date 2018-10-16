Гражданам США при въезде в Россию придется указывать пол — мужской или женский

Москва, 16 октября. Гражданам Соединенных Штатов Америки, которые относят себя к так называемому «третьему гендеру», при въезде в Российскую Федерацию придется указывать пол – мужской или женский.

При этом, как уточнили в отечественных дипломатических кругах, о какой-либо дискриминации людей, которые отнесли себя к полу «X», речи не идет. Это – всего лишь требование российского законодательства.

Ведь несмотря на подобную либерализацию внутри Соединенных Штатов, в большинстве государств мира, включая Россию, придерживаются традиционного деления людей на мужчин и женщин

«При оформлении документов на визу российским консульским сотрудникам предписано руководствоваться сугубо российским законодательством. Никаких исключений здесь быть не может», — цитируют «Известия» свой источник.

Издание напоминает, что ранее мэр Нью-Йорка подписал документ, который разрешает гражданам страны указывать в свидетельстве о рождении третий пол. В США уже пять штатов позволили жителям задокументировать принадлежность к полу «X».