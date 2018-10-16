Венгрия намерена и впредь блокировать работу комиссии Украина — НАТО

Будапешт, 16 октября. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит прогресса в действиях Украины.

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт намерен и впредь блокировать работу комиссии Украина — НАТО на уровне министров. По словам Сийярто, причина в том, что Венгрия не видит прогресса в действиях Украины.

В первую очередь, это касается скандального украинского закона «об образовании», который, по мнению Будапешта, ущемляет права венгерского языкового меньшинства, проживающего в Закарпатской области Украины.

В Венгрии не раз заявляли, что не будут поддерживать стремление украинских властей к сближению с североатлантическим альянсом, пока продолжаются притеснения этнических венгров.

Как отметил Сийярто, Украина до сих пор не отреагировала на рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании.

«К сожалению, мы пока не увидели никакого прогресса» — заявил министр.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, разблокировка заседаний комиссии Украина — НАТО в данный момент зависит лишь от позиции Венгрии.