«Армия, язык, вера»: сподвижники понимают предвыборные лозунги Порошенко по-своему

Киев, 16 октября. Сподвижники Петра Порошенко понимают предвыборные лозунги украинского президента – «Армия, язык, вера» — кто во что горазд, иначе говоря – с максимальной выгодой для себя любимых.

При этом неважно, что их позиция идет вразрез с официально озвучиваемой позицией нынешних киевских властей, которые во всех бедах Украины, понятное дело, винят большого восточного соседа.

Правда, налаживать бизнес-контакты с Россией и зарабатывать огромные деньги на работе на российском рынке вера им совсем не мешает, а напротив! При этом по проторенной дорожке идут не только аксакалы-олигархи, у которых связи с Москвой строились десятилетия, но и молодая поросль бизнес-элиты.

Политолог, преподаватель КНУ имени Шевченко Петр Олещук на страницах украинского издания «Главред» как раз пишет об одной такой фармакологической компании «Фармак», которая принадлежит семьи Жебривских – вроде как сподвижникам и продвигатеяем идей Порошенко.

«Компания наращивает производство лекарств, о чем радостно отчитывается. Ну и, разумеется, стремится к расширению рынков сбыта единственным известным им способом — через Россию. И вот уже в отчетной документации победные реляции о росте поставок в РФ, а также о широкомасштабных планах наращивания присутствия. Тем более, и российское подразделение для этого созданы», — рассуждает Олещук.

Заметим, что об этом пишет не какой-то российский журналист извне, а украинский политолог, который пытается раскрыть далеко не патриотические декларируемые в Киеве схемы работы вроде как изначально украинского патриотического политика.

Но прежде всего бизнесмена! Который сколотил состояние, не вовремя приватизировав все, что осталось от советской промышленности, а успешно поработав и приноровившись к современным украинским реалиям. Иначе говоря, будь Жебривские такими рьяными патриотами, то смогли бы приноровиться и поменять акценты, однако они этого не сделали. Видимо – не хотели.

«Жебривский последнее время выполнял поручения президента от руководства Донецкой областью и по аудиту НАБУ. Все это очень ответственные направления работы, что свидетельствует о доверии», — пишет Петр Олещук.

Политолог уверен, что это лишь единичный случай работы на нескольких фронтов, в том числе с «врагами Украины», в окружении Петра Порошенко, который стремится во чтобы то ни стало в оставшееся до выборов время набрать политические очки, и прыгнуть в последний вагон в стремительно уходящий состав второго президентства.

Интересно посмотреть на других сподвижников и приближенных к пока еще президенту Украины, предвыборные лозунги которого, напомним – «Армия, язык, вера». Вполне вероятно, пока есть возможность, и пока в Киеве у власти те, кто есть, надо успеть поработать на благо себя.