В Сербской православной церкви осудили действия Константинополя

Белград, 16 октября. Сербский патриарх Ириней заявил, что в Константинополе не имели права признавать раскольническую церковь на Украине.

Предстоятель Сербской православной церкви патриарх Ириней высказал свою точку зрения по поводу предоставления автокефалии украинской церкви. Ириней заявил, что Константинопольский патриархат не имел права признавать раскольническую православную церковь на Украине.

Как отметил Ириней, церковь сейчас находится в большом искушении, а Вселенский патриарх принял решение, которое может иметь «катастрофические последствия».

«Искушение, которое постигло Вселенского патриарха, — учинять нечто, на что он не имеет права: признавать раскольническую церковь», — заявил сербский патриарх.

Ириней надеется, что другие церкви укажут Константинополю на ошибочность этого решения.

Напомним, Русская православная церковь решила разорвать отношения с Константинополем после того, как там решили дать автокефалию украинской раскольнической церкви и сняли анафему с двух глав неканонических церквей на Украине.

Как отметил Ириней, церковь сейчас находится в большом искушении, а Вселенский патриарх принял решение, которое может иметь «катастрофические последствия».

«Искушение, которое постигло Вселенского патриарха, — учинять нечто, на что он не имеет права: признавать раскольническую церковь», — заявил сербский патриарх.

Ириней надеется, что другие церкви укажут Константинополю на ошибочность этого решения.

Напомним, Русская православная церковь решила разорвать отношения с Константинополем после того, как там заявили о предоставлении автокефалии украинской раскольнической церкви и снятии анафемы с двух глав неканонических церквей на Украине.