На концертах Стинга в России не будет VIP-лож

Москва, 16 октября. Британский музыкант Стинг потребовал, чтобы на его концертах в России не было зон для особо важных персон.

Легендарный британский музыкант Стинг выдвинул одним из условий своего концертного тура в России отсутствие каких-либо зон или лож для особо важных персон.

«Иначе работы не будет» — заявил музыкант.

Как отметил организатор тура в РФ Иван Гомельский, певец на концертах хочет видеть перед собой «нормальную публику» в фан-зоне, билеты в которую по карману поклонникам музыки Стинга.

Британский музыкант сообщил, что его выступления в России должны быть максимально демократичными, поэтому VIP-зон не будет ни в одном из городов тура, включая Москву.

Напомним, как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Стинг возвращается в Россию с гастрольным туром, который посвящен выходу нового альбома музыканта. В программе гастролей — 4 концерта: в Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Вместе со Стингом на одной сцене выступит ямайский музыкант Шегги.