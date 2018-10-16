«Дело Скрипалей» снизило цены на недвижимость в Солсбери

Солсбери (Великобритания), 16 октября. Из-за «дела Скрипалей» цены на недвижимость в британском Солсбери снизились в среднем на 9 процентов.

«Дело Скрипалей» сослужило плохую службу собственникам недвижимости в британском Солсбери. Как сообщает The Guardian, после таинственного инцидента с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, цены на жилье в Солсбери снизились в среднем на 9 процентов.

При этом, в среднем по графству Уилтшир, в котором находится Солсбери, недвижимость подорожала примерно на 2 процента.

По данным издания, после инцидента в Солсбери, который произошел весной нынешнего года, средняя цена дома составляла 299 тысяч фунтов, тогда как в начале 2018-го за тот же «средний» дом нужно было заплатить примерно 328 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, был обнаружен вместе с дочерью в бессознательном состоянии у своего дома в Солсбери. По версии, которую выдвинули в Британии, бывший офицер ГРУ был отравлен газом «Новичок».

В России опровергли все обвинения со стороны Лондона, предложив провести совместное расследование по данному делу и предоставить материалы следствия. Однако, британские власти ответили отказом на все предложения российской стороны.