«Новое окно возможностей»: Аксенов рассказал, как Крым и Сирия преодолеют западные санкции

Симферополь, 15 октября. Санкции, введенные западными странами против российского Крыма и Сирии, скоро превратятся в плюсы, поскольку рассматриваются как «новое окно возможностей», заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымская делегация в эти дни находится с официальным визитом в Дамаске.

На своей странице в Facebook Аксенов отметил, что в настоящее время Крым и Сирия «находятся в жесточайшем санкционном режиме».

«Однако, как показало время, тяжелая ситуация может открыть новое окно возможностей. Это шанс превратить свои минусы в плюсы», — подчеркнул глава российского региона.

По словам Аксенова, за последние сутки удалось провести ряд рабочих встреч, которые он охарактеризовал как эффективные. По его словам, крымская делегация договорилась с сирийскими министрами и членами правительства, что «в течение 30 дней будут предложены и положены на бумагу конкретные планы действий», которые касаются продвижения крымских товаров в Сирии, а также сирийских — на полуострове и на всей территории РФ.

В частности, по словам Аксенова, обсуждалась возможность создания совместного сирийско-крымского торгового дома, а также открытие авиасообщения между САР и Крымом.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что президент Сирии Башар Асад рассказал, как его дети в прошлом году отдохнули в крымском лагере «Артек».