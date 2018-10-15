Дамаск, 15 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России) 13 октября атаковала лагерь беженцев в сирийском районе Эль-Бахра. Боевикам удалось взять в плен примерно 130 семей – около 700 человек, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ1 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек», — сообщает генерал-лейтенант.

Он предположил, что террористы намерены использовать пленников в качестве «живого щита» во время возможного наступления «Сирийских демократических сил».

ЦПВС в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и вернуться на путь мирного урегулирования ситуации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.