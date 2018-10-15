По делу о «российском вмешательстве» можно обвинить любого в США ― адвокат Concord Management

Вашингтон, 15 октября. В США не существует закона, запрещающего вмешиваться в выборы, заявил адвокат компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье, защищающий ее интересы в ходе процесса о так называемом «российском вмешательстве в выборы в США».

Адвокат компании указал, что если использовать подход американской прокуратуры, ведущей расследование дела, то обвинен может быть любой американец, пишущий в Сети от лица кого-то еще. Также Дюбелье выразил сомнения в правомочности действий специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование, указав, что в последние тридцать лет Минюст США не создавал поста специального прокурора.

Он также добавил, что процесс против компании Concord Management является первым, когда людей, не имеющих статуса «иностранного агента», обвиняют в «обмане министерства юстиции США».

Напомним, после завершения президентских выборов 2016 года Соединенные Штаты Америки обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс; одним из подозреваемых стала компания Concord Management and Consulting. Расследование так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру, который и предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» 13 россиянам и трем российским компаниям. В Москве неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела стран, в отличие от западных государств.