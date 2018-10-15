Эксперты: командировка погибших в ЦАР журналистов – полный провал в логистике. ФАН-ТВ

В Москве обсудили меры по защите прав и обеспечению безопасности журналистов, работающих в горячих точках. В общественной палате эксперты отметили необходимость поправок в федеральном законе «О средствах массовой информации» и «Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях», необходимость прописать конкретные, без размытых границ меры и формы ответственности, а также стандарты и протоколы для администрации СМИ, направляющего сотрудника в горячую точку. Союз журналистов России от лица его председателя Владимира Соловьева предлагает ряд изменений. Прежде всего необходимо решить вопрос со страховкой, так как ни одна страховая компания сейчас не соглашается страховать журналистов, которые едут в горячие точки. Поездка в ЦАР, которая привела к гибели трех российских журналистов, сейчас находится в центре этой темы. Именно в этой командировке было полное несоблюдение требований к поездке в опасную зону.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы у всех журналистов, которые едут в горячие точки, были очень хорошие страховки, которые бы покрывали возможность и лечения, и психологического восстановления, и в случае гибели чтобы покрывали все расходы семьи, давали возможность еще существовать. Если профессиональный журналист заключил с редакцией соглашение, значит за все отвечает редакция. Мы бы еще хотели предложить коллегам пройти все курсы подготовки для работы в горячих точках. Как себя вести и как готовить опасные поездки, логистику таких поездок. Со случаем в Центральноафриканской Республике, мы видим по той переписке, которая опубликована, что там был абсолютный провал в логистике, подготовке и сопровождении этой командировки — крайне опасной командировки, в той стране, где за десять долларов могут убить легко, даже днем», — объясняет Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России.

По словам экспертов, всю ответственность за журналиста должна нести редакция, с которой подписан договор. Когда СМИ отправляет своего работника в горячую точку, им необходимо максимально подготовить журналиста к командировке. Трудовым кодексом уже обозначена ответственность работодателя за несчастный случай на производстве — ст.227 УК РФ. Но это необходимо прописать более расширенно и подробно в журналистском документе, чтобы таких обстоятельств, как при поездке в ЦАР, больше не повторилось.

«При отсутствии страховки, при отсутствии охраны и, более того, аккредитации — при всем при этом явно ознакомившись, по крайней мере по утверждениям Андрея Коняхина, явно ознакомившись с рисками присутствия, работы в Центральноафриканской Республике, он начинает давать им совершенно рискованные задания, явно провоцируя их на то, что с ними что-то начнется, что-то с ними произойдет. Несомненно, весомая часть ответственности, явно больше пятидесяти процентов, висит на организаторах этой командировки. Мы получили информацию от людей, которые в свое время сотрудничали с Центром управления расследованиями, а теперь не очень довольны сотрудничеством, что Ходорковский собирает подписи родственников погибших для того, чтобы началось какое-то альтернативное расследование. Его не устраивает работа Следственного комитета, хотя Следственный комитет еще не опубликовал никаких материалов», — рассказывает Кирилл Романовский, военный корреспондент.



По данным ЮНЕСКО, каждые пять дней гибнет один журналист. В большинстве случаев это происходит в горячих точках, наиболее опасным участком является Ближний Восток.