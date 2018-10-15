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Стала известна стоимость нового кроссовера Lada Xray

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Стала известна стоимость нового кроссовера Lada Xray

Москва, 15 октября. Компания АвтоВАЗ назвала цены на новый кроссовер Lada Xray, серийное производство которого началось в Тольятти на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба компании, новая модель будет выпускать в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe.

Стоимость внедорожника в комплектации Classic начнется от 730 тысяч рублей; он будет оснащен двумя подушками безопасности, охранной сигнализацией, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, дисковыми тормозами задних колес и многим другим.

Стала известна стоимость нового кроссовера Lada Xray

Комплектация Comfort будет стоить от 810 тысяч рублей. Ее владельцам будет доступна установка системы Lada Ride Select, в которой можно будет выбирать режимы вождения, например – спорт, снег/грязь, песок. Кроме того, в салоне будут размещены кондиционер, противотуманные фары, задний парктроник (4 датчика), мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистема.

Вариант Luxe будет стоить от 860 тысяч рублей. Эти модели получат климат-контроль, подогрев рулевого колеса, круиз-контроль и ограничитель скорости, подогрев задних сидений, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и многое другое.  Продажи новой модели начнутся еще до конца этого года.

Автор: Антон Зарубин
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