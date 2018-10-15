Сирия: террористы отвоевали территорию у Евфрата из-за бездействия проамериканских формирований

Дамаск, 15 октября. Из-за бездействия проамериканских формирований в Сирии террористы взяли под контроль 20 км территории у Евфрата между Хаджином и Эс-Сусой, сообщили в российской Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В Центре по примирению подчеркнули, что террористы группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) все еще сохраняют контроль над отдельными территориями в Сирии, несмотря на заявления США в обратном. В частности, поддерживаемая Штатами международная коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования Демократических сил Сирии (SDF) «продолжают имитировать борьбу с игиловцами на юге провинции Дейр-эз-Зор».

«В результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса», — говорится в сообщении ЦПВС.

Благодаря этому, террористы ИГ1 в минувшую субботу напали на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра. Им удалось взять в плен 130 семей.

В Центре по примирению опасаются, что террористы используют заложников в качестве живого щита.

1 Организация запрещена на территории РФ.