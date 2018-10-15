Верующие РПЦ не смогут молиться в храмах на горе Афон из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом — РПЦ

Москва, 15 октября. Разрыв отношений между Константинопольским и Московским патриархатом отразился на верующих РПЦ, которые теперь не могут молиться и причащаться на горе Афон. Об этом заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

По его словам, проблемы у верующих РПЦ возникли из-за того, что Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата

Он подчеркнул, что после решения Синода РПЦ, который прекратил все отношения с Константинополем в понедельник, верующие РПЦ не могут участвовать в богослужениях, причащаться и молиться в храмах Константинопольского патриархата, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее в РПЦ заявили, что поместные православные церкви должны совместно искать решение по Украине. Также Синод РПЦ подчеркнул, что решение Константинополя по Украине выводит его за рамки канонического поля.