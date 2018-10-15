Решение Константинополя усилит страдания прихожан УПЦ ― Синод РПЦ

Москва, 15 октября. Решение Константинопольского патриархата легализовать раскольнические структуры, действующие на Украине, приведут к усугублению страданий прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ). С таким заявлением выступил Синод Русской православной церкви.

Синод РПЦ выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что выражает всестороннюю поддержку Киевскому митрополиту Онуфрию и Украинской православной церкви.

«Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины», ― гласит заявление Синода РПЦ.

Напомним, что Константинопольский патриархат ранее принял решение начать процесс предоставления автокефалии раскольничьим структурам на Украине, а также восстановить свое представительство в Киеве, подчиненное непосредственно Константинопольскому патриархату.