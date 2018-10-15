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Медведев встретится с Меркель и Юнкером в Брюсселе

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Медведев встретится с Меркель и Юнкером в Брюсселе

Москва, 15 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев на этой неделе проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Встречи состоятся на полях форума «Европа — Азия» в четверг и пятницу, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

«Запланированы контакты с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а также федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Кроме того, на полях форума «Европа — Азия» Медведева ждет встреча с главой правительства Бельгии. В ходе переговоров российский премьер-министр обсудит с европейскими коллегами вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях. 

Автор: Федор Веснин
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