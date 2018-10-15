Алек Болдуин призвал американцев свергнуть правительство Трампа

Москва, 15 октября. Актер и кинорежиссер Алек Болдуин заявил, что администрацию президента США Дональда Трампа необходимо «свергнуть».

Во время выступления в Нью-Гэмпшире на ежегодном осеннем ужине Демократической партии артист напомнил, что изменения в Америке вводятся при помощи выборов. Правительство в США, по его словам, меняется упорядоченными и формальными способами.

«Именно таким упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа», — считает Болдуин.

Актер отметил, что для этих целей подходят запланированные на 6 октября промежуточные выборы в американский конгресс.

Напомним, в июле актриса Сьюзен Сарандон оказалась в числе арестованных демонстрантов, которые протестовали в Вашингтоне против политики Трампа.